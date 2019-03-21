Ветераны предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска намерена до 30 апреля провести общественные слушания по выбору площадки для памятной стелы "Город воинской славы".

Об этом заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник, выступая 21 марта на встрече с ветеранскими и патриотическими организациями города. По словам Мирошник, до общественных слушаний городские власти соберут предложения общественности и создадут "банк мест для установки стелы".

Глава карельской столицы признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года, во время празднования 100-летия создания Республики Карелия.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова. При этом участники встречи не исключили возможность переноса памятника Кирову, который находится в центре площади.

"Памятник Пётру Первому переносили не один раз, а это основатель нашего города", - заметила на встрече руководитель общественной организации "Северные колокола" Наталья Вартанова.

Предложение ветеранов вызвало настоящий культурный шок у архитектора Александра Савельева, который присутствовал на встрече.

"Ну, вы, ребята и даёте!" - сказал Савельев и в качестве компромиссного варианта высказался за установку стелы на месте памятного знака в честь городов-побратимов Петрозаводска, который также находится на площади Кирова.