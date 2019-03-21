Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:33, 21 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Ветераны предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске

Загрузка...

Администрация Петрозаводска намерена до 30 апреля провести общественные слушания по выбору площадки для памятной стелы "Город воинской славы".

Об этом заявила глава карельской столицы Ирина Мирошник, выступая 21 марта на встрече с ветеранскими и патриотическими организациями города. По словам Мирошник, до общественных слушаний городские власти соберут предложения общественности и создадут "банк мест для установки стелы".

Глава карельской столицы признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года, во время празднования 100-летия создания Республики Карелия.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова. При этом участники встречи не исключили возможность переноса памятника Кирову, который находится в центре площади.

"Памятник Пётру Первому переносили не один раз, а это основатель нашего города", - заметила на встрече руководитель общественной организации "Северные колокола" Наталья Вартанова.

Предложение ветеранов вызвало настоящий культурный шок у архитектора Александра Савельева, который присутствовал на встрече.

"Ну, вы, ребята и даёте!" - сказал Савельев и в качестве компромиссного варианта высказался за установку стелы на месте памятного знака в честь городов-побратимов Петрозаводска, который также находится на площади Кирова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2019-03-21 16:05:16
Ну не бред же. Самое лучшее и исключительное место для установки стелы воинской славы - это ямка, внизу вечного огня. Горожане и гости города смогли бы почтить память погибшим воинам у вечного огня, а затем спуститься вниз к стеле. Лучше этого места просто не придумать!
goo
2019-03-21 15:48:50
Шта?
Изя
2019-03-21 15:45:16
Со всем там с ума посходили , спортивные общественники . Зачем трогать истор. облик города , то церквушку втюхать хотят , то Биг Бэн снесли . Проводите опросы горожан . а не Вартановой и Ко , слушайте историков и архитекторов ,умных людей . Замучили уже бездумными инициативами и бредовыми решениями :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

20.03.2019 16:21
Обществоведение
"Под ответственность попадают все" 2
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

Пожарные Карелии показали, как разобрать автомобиль после ДТП
Новое
Сегодня 16:45
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»