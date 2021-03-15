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Стилистка раскрыла способ выглядеть "дорого" в дешевых вещах

Новости. Общество
19:10, 15 Марта 2021
фото: @mrsrodial / TikTok
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Стилистка и основательница косметического бренда Rodial Beauty раскрыла способ выглядеть "дорого" в дешевых вещах.

Серия роликов появилась в ее TikTok-аккаунте, передает Лента.ру.

Мария Хацистефанис (Maria Hatzistefanis) объяснила, что можно одеваться в стиле европейских модных домов с помощью недорогой одежды из масс-маркета. Так, например, чтобы выглядеть как модель итальянского бренда Prada, героиня надела темную широкую майку, спортивные штаны в тон и туфли на каблуке с острым носом. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и большая кожаная сумка.

Для наряда в стиле французской марки Yves Saint Laurent блогерша использовала черные виниловые легинсы, кружевное боди, пиджак, золотое колье и ремень с крупной пряжкой. Образ в духе парижской компании Dior Хацистефанис воссоздала с помощью серой футболки, черной широкой юбки длины миди, пиджака, пояса, туфлей на каблуке и солнечных очков.

Девушка заверила, что большую часть использованной одежды она купила в дешевых интернет-магазинах, таких как Asos, Ebay и Primark.

Подписчики предпринимательницы поблагодарили ее в комментариях под видео. "Очень здорово! Спасибо, что поделились! У вас самый лучший стиль!", "Это замечательные образы. Так просто и, в то же время, модно", "Как же здорово выглядеть дорого в дешевой одежде!", "Идеально", "Отлично выглядите!" —писали они.

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