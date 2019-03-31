Стилисты показали Анастасию Волочкову в необычном образе

Профессиональные стилисты одели и причесали Волочкову по-королевски.

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram несколько фотографий, приуроченных к выходу ее второй книги. Профессиональные стилисты одели и причесали ее по-королевски. В новом фотосете Волочкова напоминает букет цветов — но не такой, на который она бывает похожа обычно. Ее стиль принято описывать словосочетанием "дорого-богато" — с оттенком иронии, пишет "Узнай все".

В юности Волочкова была невероятно хороша собой. Тем сильнее контрастирует ее нынешний образ с девическими годами.



фото сайта uznayvse

Анастасия Юрьевна привыкла к балетному гриму, который должен быть ярким — с сильно подчеркнутыми глазами и бровями, чтобы из самого дальнего ряда было видно лицо балерины. Однако в ее солидном уже 43-летнем возрасте такой макияж уже не всегда выглядит уместно.

В новом фотосете Волочкову уложили по моде 20-х годов — ей сделали так называемую "холодную волну", то есть влажную укладку с мягкими четкими локонами. А одели ее в платье с открытыми плечами, лаконичным лифом и "цветочной" юбкой.



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