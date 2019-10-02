Стоимость бензина в Петрозаводска снова выросла за неделю

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Стоимость бензина и дизельного топлива в Петрозаводске за последнюю неделю выросла на 0,2%, сообщает Карелиястат.
Средняя цена на бензин достигла 43 рублей 42 копеек за литр.
Сколько теперь стоит литр основных марок моторного топлива, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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