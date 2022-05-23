Стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска может повыситься с 1 июля до 30 рублей

Комиссия Петросовета по ЖКХ рекомендовала повысить стоимость проезда в троллейбусах до 30 рублей.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на заседании постоянной комиссии Петросовета по жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрела вопрос повышения стоимости проезда в троллейбусах с 1 июля до 30 рублей. Ранее с соответствующим предложением выступило ПМУП «Городской транспорт».

Предприятие обосновало это увеличением расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, обслуживание сети и прочее. Кроме того, управление испытывало недостаток в водителях и прочих специалистах, которые увольнялись из-за низкой зарплаты. Недостаток средств привел к росту кредитной задолженности — к середине мая 2022 года она составляла 28 миллионов рублей.

Комиссия посчитала предложение обоснованным, поскольку текущая стоимость — 25 рублей — не менялась уже более 4 лет. Ранее вопрос с повышением стоимости откладывался до улучшения качества услуг, но сейчас парк машин значительно обновился.

Предполагается, что увеличение стоимости проезда поможет решить многие проблемы троллейбусного управления — в частности, планируется покупка новых троллейбусов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

При этом тарифная комиссия 19 мая рекомендовала утвердить экономически обоснованный тариф на разовую поездку в троллейбусе в размере 48 рублей 43 копейки. Разница между ним и реальной стоимостью проезда будет, как и прежде, компенсироваться из городского бюджета.