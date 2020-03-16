890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии построили новые аварийные дома и вселили в них переселенцев, СК возбудил дело 3
Сегодня 07:15
В Карелии разрешили свободное посещение школ из-за коронавируса 8
16.03.2020 19:39
Нового руководителя представили в Управлении по туризму Карелии 6
16.03.2020 16:35
"Народ, любимый, пойми, что это наш последний момент!" 14
16.03.2020 16:37
Янина Свидская возглавит Минимущества Карелии 7
Сегодня 08:20

Стоимость восстановления Успенской церкви в Карелии станет известна летом

Новости. Общество
12:13, 17 Марта 2020
фото: Сергей Гармашов
Загрузка...

После подготовки проектно-сметной документации, которая должна быть готова до 31 мая 2020 года, будет известна и смета строительства храма в Кондопоге.

В Петрозаводске под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова состоялось заседание Попечительского совета по восстановлению Успенской Церкви в Кондопоге, сообщили в правительстве республики. Над проектом восстановления памятника деревянного зодчества сегодня работают специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры России. Работы идет за счет федеральных средств. Документация должна быть готова до 31 мая 2020 года. После этого станет известна смета строительства храма.

Восстанавливать церковь как объект культурного наследия федерального значения планируется также за счет российского бюджета, однако параллельно идет сбор средств от благотворителей. Этим занимается фонд "Северный духовный путь" и, по словам его руководителя Александра Лысенковского, фонд постоянно пополняется пожертвованиями, поступающими и от граждан, и от различных организаций и благотворительных акций, рассказали в карельском правительстве.

Напомним, Успенская церковь, построенная в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России, сгорела 10 августа 2018 года. Было принято решение восстанавливать ее как памятник культуры с максимальным использованием сохранившихся исторических элементов здания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-03-17 12:44:03
Зачем восстанавливать сгоревшее? Что было, то прошло. Вы под ноги посмотрите в своих дворах. Яма на яме - это уму непостижимо.
Leopol'd
2020-03-17 12:33:03
Собственность РПЦ, не уследили именно они. А платить должен бюджет РФ, т.е. все россияне. Зачем тогда церковь так настаивала на передаче имущества в собственность, если ни уследить, ни сохранить, ни починить не способны?!
Давайте все памятники восстанавливать за бюджетный строй, причем начнем с "гражданских" домов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.03.2020, 20:28
Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске
11.03.2020, 10:11
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
16.03.2020, 06:40
Глава Карелии сделал официальное заявление по поводу коронавируса
15.03.2020, 20:48
Общежитие госуниверситета в Петрозаводске закрыли на карантин по коронавирусу (СРОЧНО)
11.03.2020, 11:37
Стало известно состояние пострадавших в страшном ДТП в Петрозаводске
14.03.2020, 16:49
Более 80 жителей Карелии были переведены на самоизоляцию из-за коронавируса

Аналитика

16.03.2020 16:00
Обществоведение
"Карелы не хотят участвовать в политике"
Съезд карельского народа в Олонце предпочел избежать политических вопросов.
Выносить ли сор из избы 4
16.03.2020 09:00
Коронавирус: главное не паниковать 5
13.03.2020 13:33
"Нам кто-то сверху помогает" 11
12.03.2020 14:35
Евгений Перов: "Без учета мнения граждан мы бы не смогли отдать землю под детский сад" 8
11.03.2020 17:11
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:11
Без политики
Костная клиника. Дачный сезон: как выиграть битву за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
В Карелии стартовал интернет-портал для бизнеса с картой свободных энергетических мощностей
Сегодня 09:00
"Мамы и монстрики": новый тренд от Sela
16.03.2020 11:02
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": Незаконные свалки и проблемы очистных сооружений в Карелии. Пути решения.
13.03.2020 15:33
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»