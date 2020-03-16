Стоимость восстановления Успенской церкви в Карелии станет известна летом

После подготовки проектно-сметной документации, которая должна быть готова до 31 мая 2020 года, будет известна и смета строительства храма в Кондопоге.

В Петрозаводске под председательством главы Карелии Артура Парфенчикова состоялось заседание Попечительского совета по восстановлению Успенской Церкви в Кондопоге, сообщили в правительстве республики. Над проектом восстановления памятника деревянного зодчества сегодня работают специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Министерства культуры России. Работы идет за счет федеральных средств. Документация должна быть готова до 31 мая 2020 года. После этого станет известна смета строительства храма.

Восстанавливать церковь как объект культурного наследия федерального значения планируется также за счет российского бюджета, однако параллельно идет сбор средств от благотворителей. Этим занимается фонд "Северный духовный путь" и, по словам его руководителя Александра Лысенковского, фонд постоянно пополняется пожертвованиями, поступающими и от граждан, и от различных организаций и благотворительных акций, рассказали в карельском правительстве.

Напомним, Успенская церковь, построенная в 1774, на самом закате деревянного зодчества в России, сгорела 10 августа 2018 года. Было принято решение восстанавливать ее как памятник культуры с максимальным использованием сохранившихся исторических элементов здания.