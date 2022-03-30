Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое

Если инициативу примут, вдвое больше придется платить владельцам квартир, которые не пустили проверяющих снять показания счетчиков или скрыли число жильцов.

В России предложили вдвое увеличить стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников, сообщает РБК. Соответствующий законопроект разработал Минстрой. Речь идет о собственниках, которые не пускают проверить счетчики или скрывают данные о числе жильцов.

Тем, кто занижает число проживающих, двойную оплату предлагается начислять с момента появления новых жильцов. Если таких данных нет, новый тариф будет действовать за три предыдущих месяца до момента, когда коммунальщикам стало известно о нарушении. По действующим правилам, владелец жилья обязан проинформировать коммунальщиков о новых жильцах в течение пяти рабочих дней с момента их появления.

В случае, когда собственник не пускает проверяющих снять показания счетчиков, двойной тариф предлагается установить с месяца, следующего за инцидентом.