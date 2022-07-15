Стоит ли в Карелии ожидать грибного изобилия, как в прошлом году?

Научный взгляд на нынешний грибной сезон не внушает оптимизма.

Жители Карелии и туристы с нетерпением ожидают начала «тихой охоты», как называют сбор грибов. Будет ли нынешний год, как два предыдущих, столь же урожайным, рассказала кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН Ольга Предтеченская.

По ее словам, урожай грибов зависит от погоды в вегетационном периоде их развития, точнее, от накопления в лесной подстилке свободного азота, требующегося для формирования грибных тел. Если в течение значительного периода времени температура наружного воздуха остается высокой, а дождей при этом почти не бывает, азота в почве накапливается много. Потом, после дождя они быстро начинают расти.

В нынешнем сезоне, по мнению научного сотрудника, не стоит ждать прошлогоднего изобилия грибов. Они, конечно, будут, но уже не в таком большом количестве, как в предыдущие два года.

Полный текст интервью читайте здесь.