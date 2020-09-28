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"Столица на Онего" остается самым цитируемым СМИ Карелии

Новости. Общество
07:25, 29 Сентября 2020
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Сетевое издание "Столица на Онего" по итогам II квартала 2020 года возглавило рейтинг "Медиалогии" как самое цитируемое СМИ Карелии.

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг медиаресурсов Карелия за II квартал 2020 года.

Лидерами медиарейтинга стали "Столица на Онего" (Stolicaonego.ru), Карелинформ (Karelinform.ru) и "Петрозаводск говорит" (Ptzgovorit.ru).

Отметим, что "Столица на Онего" возглавляла медиарейтинг Карелии и в предыдущие периоды исследований.

Как пояснили в компании "Медиалогия", в медиарейтинг вошли СМИ Республики Карелия. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ). Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 58 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

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