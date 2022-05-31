Странные грибы нашли в нацпарке Карелии (ФОТО)

Псевдомброфилу скученную и Биссонектрию наземную впервые обнаружили в парке Водлозерском парке.

Как рассказала ведущий специалист по экологическому мониторингу Водлозерского национального парка Елена Кулебякина, этой весной во время экспедиции ученые обнаружили в нескольких местах очень странный гриб, который ранее никогда не встречали.

Как выяснили специалисты Карельского научного центра РАН, найденный гриб — не один. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

«Это два разных гриба, которые всегда растут в паре. Коричневые — это Pseudombrophila aggregata (Nannfeldtiella aggregata) — Псевдомброфила скученная, или Нанфельдия скученная. А оранжевые называются Byssonectria terrestris — Биссонектрия наземная», — сообщила Ольга Предтеченская, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса.

Как выяснилось, эти грибы считаются «аммиачными», поскольку растут на тех местах, где в земле присутствует моча лося.

«Указывается несколько видов Псевдомброфилы, растущих вместе с каким-то видом Биссонектрии (Byssonectria sp.) Они отличаются на микроскопическом уровне, размером спор и их количеством в асках и толщиной покровных волосков, на уровне экологии — местом произрастания, а именно, на экскрементах какого травоядного животного они выросли. К сожалению, у обычного грибника или фотографа практически нет возможности различить эти виды».

В прошлом году в парке нашли аурискальпиум — гриб, растущий на упавших шишках.