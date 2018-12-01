Странный гул напугал пол-Петрозаводска в первый день зимы

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Работы на Петрозаводской ТЭЦ переполошили горожан из-за странного гула.
Утром в субботу, 1 декабря, многие горожане услышали странный шум над городом.
В соцсетях появились предположения, что проходят учения истребителей Бесовецкого полка или идет продувание систем ТЭЦ.
Как выяснилось, последнее предположение было практически верным.
"На Петрозаводской ТЭЦ было произведено изменение режима работы оборудования. Приносим извинения за доставленные неудобства", - сообщили "Столице на Онего" в ТГК-1.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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