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Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО)

Новости. Происшествия
17:03, 20 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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Сегодня днем в Пряжинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 14.20 в Пряжинском районе, в районе села Святозеро, лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Outlander и внедорожник UAZ Patriot.

От лобового столкновения автомобили раскидало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По данным ГИБДД, в ДТП погиб водитель (мужчина) автомобиля Mitsubishi. Госпитализированы два человека - пассажир Mitsubishi и водитель UAZ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Фото сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

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Комментарии

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petronik
2021-02-20 17:18:33
По Коле с этим неадекватным народом страшно ездить.
Гость
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