Страшное ДТП произошло на трассе в Карелии – один человек погиб, двое госпитализированы (ФОТО)

Сегодня днем в Пряжинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня в 14.20 в Пряжинском районе, в районе села Святозеро, лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Outlander и внедорожник UAZ Patriot.

От лобового столкновения автомобили раскидало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По данным ГИБДД, в ДТП погиб водитель (мужчина) автомобиля Mitsubishi. Госпитализированы два человека - пассажир Mitsubishi и водитель UAZ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Фото сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".