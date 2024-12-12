Страшный пожар бушует под Петрозаводском

Страшный пожар бушует на пилораме в Мелиоративном.
Сообщение о пожаре появилось днем 13 декабря в телеграм-канале «Вкратце | Петрозаводск | Карелия». Источник опубликовал видео, на которое попало объятое огнем строение.
В поселке Мелиоративный горит пилорама, написали в телеграм-канале.
Кроме того, житель Петрозаводска под одним из постов нашего издания в соцсети «ВКонтакте» рассказал о происшествии.
«Страшный пожар на пилораме в Мелиоративном бушует сейчас», — написал подписчик.
Обстоятельства пожара и информация о пострадавших выясняются.
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