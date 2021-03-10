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Страсть к красоте довела жительницу Петрозаводска до уголовной статьи

Новости. Происшествия
13:30, 11 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Вневедомственная охрана задержала женщину, пытавшуюся совершить кражу, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

На пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны Росгвардии днем 10 марта поступил сигнал тревоги из охраняемого гипермаркета.

По прибытии группа задержания выяснила, что посетительница магазина пыталась вынести из торгового зала средства для ухода за кожей на сумму свыше 5,5 тысяч рублей.

Нарушительницу передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2021-03-11 14:39:23
Бабы - "умные", - сказал кот и расхохотался.
David .
2021-03-11 15:11:08
кир,светло -синим "бабы" не нужны! :)
David .
2021-03-11 14:55:04
кир, наши ребята делают шикарный макияж... :)
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