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Новости. Экономика
11:48, 25 Января 2019
фото: Валерий Поташов

Стратегический инвестор оказался злостным неплательщиком за лес

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Компания "Финтек" реализует инвестиционный проект на миллиард, но задолжала лесных платежей на миллионы.

Лесопромышленная компания НПО "Финтек", пользующаяся особым расположением федеральных властей, в очередной раз оказалась в числе крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом. По данным республиканского министерства по природным ресурсам и экологии, к началу этого года общая сумма задолженности компании по лесным платежам составила около 9,7 миллиона рублей, из которых 2,7 миллиона – долги перед федеральным бюджетом.

Напомним, ООО "НПО "Финтек" на протяжении нескольких лет находится в списке самых злостных должников по оплате пользования лесным фондом в Карелии. В конце прошлого года компания стала гасить свои долги перед государством. К началу зимы они уменьшились до 6,3 миллиона рублей, а в декабре компания выплатила в бюджет еще 5,3 миллиона. Однако к 1 января 2019 года сумма недоимки ООО "НПО "Финтек" по лесным платежам вновь пошла в рост.

Компания считается у республиканских властей одним из крупнейших инвесторов в лесопромышленном комплексе. Проект ООО "НПО "Финтек" по созданию на севере Карелии производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей был включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года. На предприятии неоднократно бывал заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который заявил, что такие проекты "играют важную роль не только в экономическом, но и в социальном плане, позволяют создавать новые рабочие места, важны для населения", поэтому "всегда могут рассчитывать на поддержку государства".

Интересно, что по данным на 1 января в число крупнейших должников по оплате пользования карельским лесом попало и АО "Сегежский ЦБК". Сумма его задолженности по лесным платежам составила около 7,6 миллиона рублей. Правда, судя по данным Минприроды Карелии, в течение января АО "Сегежский ЦБК" погасило эти долги.

 

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