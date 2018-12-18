Стратегический инвестор стал гасить долги

Перед Новым годом компания "НПО "Финтек" выплатила государству большую часть задержанных лесных платежей.

Лесопромышленная компания НПО "Финтек" на протяжении нескольких лет считалась в Карелии одним из самых злостных должников по оплате пользования лесным фондом. Достаточно сказать, что к началу октября общая сумма задолженности компании по лесным платежам превысила 13 миллионов рублей.

Однако, как сообщило республиканское министерство по природным ресурсам и экологии, в последние два месяца ООО "НПО "Финтек" стало гасить свои долги перед государством. К началу зимы они уменьшились до 6,3 миллиона рублей, а в декабре компания выплатила в бюджет еще 5,3 миллиона.

Напомним, ООО "НПО "Финтек" считается у республиканских властей одним из крупнейших инвесторов в лесопромышленном комплексе. Проект компании по созданию на севере Карелии производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей был включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года.