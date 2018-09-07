10:00, 07 Сентября 2018
Строители второй очереди "Лотос Плазы" пожаловались, что их не оформляют официально на работе
По теме
Загрузка...
Управление труда и занятости Карелии выявило случаи неформальной занятости среди строителей физкультурно-оздоровительного центра - второй очереди ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске.
Об этом было объявлено на прошедшем в Управлении заседании рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы,
Управлению стало известно о жалобах рабочих, строящих физкультурно-оздоровительный центр, недовольных тем, что их официально не оформляют на работу.
Что ответил на это представитель подрядной организации, занятой на строительстве, читайте в материале деловой ин6тернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
06.09.2018, 06:40
04.09.2018, 15:00
01.09.2018, 09:20
01.09.2018, 10:35
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Впервые Ярмарка новостроек в Петрозаводске прошла 4 года назад.
06.09.2018 12:42
05.09.2018 15:22
04.09.2018 11:39
04.09.2018 11:00
Чтиво
Сегодня 09:06
Без политики
Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии.
04.09.2018 09:54
03.09.2018 15:53
Медиа
06.09.2018 12:19
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии