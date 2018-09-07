Строители второй очереди "Лотос Плазы" пожаловались, что их не оформляют официально на работе

Управление труда и занятости Карелии выявило случаи неформальной занятости среди строителей физкультурно-оздоровительного центра - второй очереди ТРК "Лотос Плаза" в Петрозаводске.

Об этом было объявлено на прошедшем в Управлении заседании рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации теневой части заработной платы,

Управлению стало известно о жалобах рабочих, строящих физкультурно-оздоровительный центр, недовольных тем, что их официально не оформляют на работу.

Что ответил на это представитель подрядной организации, занятой на строительстве, читайте в материале деловой ин6тернет-газеты "Вести Карелии".