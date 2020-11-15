Строительная компания "Баренц Групп" открывает в Петрозаводске новые офисы

С целью профилактики распространения коронавирусной инфекции строительная компания "Баренц Групп" увеличивает количество офисов, которые будут работать в разных районах города.

Как сообщили в компании "Баренц Групп", центральный офис продолжит работать на пр. Карла Маркса, 1а, в микрорайоне Древлянка на бульваре Интернационалистов открыт отдел продаж возле жилого комплекса "Иволга", на набережной Варкауса клиентов ждут возле ЖК "Курс" (ул. Береговая, возле дома №2).

Кроме этого, отдельный офис будет работать в здании гостиницы "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1а (в том же здании, где располагается центральный офис компании).

Также новые отделы продаж начинают прием клиентов в демонстрационных квартирах на Древлянке в ЖК "Иволга" (б. Интернационалистов, 8) и на Кукковке в ЖК "Свиристель" (ул. Генерала Судакова, 7).

Осмотрев квартиры с отделкой "под ключ", можно тут же, в офисе, забронировать жилье в новостройке, подать заявку на кредит, в том числе, на льготную ипотеку.

Все офисы работают с 09.00 до 18.00.

Узнать подробности, записаться на просмотр квартир можно по телефонам:

Центральный офис компании "Баренц Групп", а также офисы на Древлянке и Кукковке - по тел. 331-331.

Офис на набережной Варкауса возле ЖК "Курс" - по тел. 331-771.

Подробная информация есть в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.