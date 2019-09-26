Строительство частных домов в Карелии выросло

Индивидуальное жилищное строительство в Карелии в январе-августе 2019 года выросло на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период населением за свой счёт и с помощью кредитов было построено 848 домов общей площадью 85,2 тысяч кв м.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".