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Новости. Общество
12:45, 19 Мая 2019
фото: https://vk.com/shmaenik2016?w=wall-114705901_3364

Строительство детского сада в поселке Ильинский так и не началось

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В Карелии строительство детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района задерживается на 4 месяца – работы до сих пор не начались.

Как сообщила вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник, в 2019 году в республике должны быть построены шесть новых детских садов, из них три - в районах. Депутаты карельского парламента регулярно отслеживают ситуацию по каждому из объектов, и сейчас тревогу вызывает строительство детского сада на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района.

"По информации Минобра и Минстроя, по объекту "Детский сад на 200 мест в п. Ильинский" сейчас есть отставание на 4 месяца. Стоимость объекта - 122 млн рублей. Госконтракт на строительство с ФГУП УС по ЦФО ФСИН России заключён 21 декабря 2018 года", - рассказала Ольга Шмаеник.

"На эту пятницу - пока вот так выглядит место строительства детского сада. Обещают начать работы 20 мая. Вместе с главой поселения М. Стафеевой, местными депутатами будем еженедельно контролировать и информировать".

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Комментарии

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Андрей Дубенский
2019-05-19 13:49:24
Осваивать денежки потруднее, чем присваивать. Постараются, смету раза в два раздуют, может, и построят чего...
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