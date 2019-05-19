Строительство детского сада в поселке Ильинский так и не началось

В Карелии строительство детского сада в поселке Ильинский Олонецкого района задерживается на 4 месяца – работы до сих пор не начались.

Как сообщила вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник, в 2019 году в республике должны быть построены шесть новых детских садов, из них три - в районах. Депутаты карельского парламента регулярно отслеживают ситуацию по каждому из объектов, и сейчас тревогу вызывает строительство детского сада на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района.

"По информации Минобра и Минстроя, по объекту "Детский сад на 200 мест в п. Ильинский" сейчас есть отставание на 4 месяца. Стоимость объекта - 122 млн рублей. Госконтракт на строительство с ФГУП УС по ЦФО ФСИН России заключён 21 декабря 2018 года", - рассказала Ольга Шмаеник.

"На эту пятницу - пока вот так выглядит место строительства детского сада. Обещают начать работы 20 мая. Вместе с главой поселения М. Стафеевой, местными депутатами будем еженедельно контролировать и информировать".