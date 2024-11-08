Строительство нового цеха по камнеобработке в Петрозаводске взволновало горожан

Собрание прошло с инвестором и представителями Минэка Карелии.

Представители Минэка встретились в минувшую субботу с петрозаводчанами, чтобы обсудить вопрос нового промышленного предприятия по камнеобработке в районе проезда Автолюбителей.

На встречу пригласили предпринимателя Дениса Петрова, который планирует строительство. Он рассказал горожанам о проекте. Местных жители задали вопросы по поводу возможного шума и пыли от работы цеха, загрязнения окружающей среды отходами, а также увеличения количества грузовиков, проходящих мимо жилых домов.

Инвестор пояснил, что подъезд к усастку планируют со стороны улицы Фабричной, где нет жилых домов. При работе цеха камнеобработки воду будут использовать в установке замкнутого водоснабжения и водоотведения города. В то же время отходы производства планируют упаковывать в мешки «биг-беги» и вывозить на полигон.

Предприниматель заверил горожан в том, что производство происходит в закрытом ангаре с соблюдением всех технологических норм. Это исключает появление пыли и щума вне здания. Кроме того, строительство цеха планируют на удалении от жилых домов.

Напомним, что «Торговый дом «Стоун РК» получил право аренды земенльного участка на проезде Автолюбителей площадью 2,65 ГА для реализации масштабного инвестиционного проекта.

«Территория является перспективной именно под промышленное непищевое производство, так как граничит с уже существующими промышленными предприятиями на проезде Автолюбителей, в том числе с крупным предприятием по деревообработке ООО «Русский лесной альянс», соседство с которым создает ограничения и санитарно-защитную зону промышленных предприятий, а с другой стороны имеет границу с предприятиями на улице Фабричной и кладбищем «Пески»», — сообщили в Минэке Карелии.

Промышленное назначение этой территории установили в 2008 году. По Генплану Петрозаводска этот земельный участок расположен в зоне промышленных предприятий.