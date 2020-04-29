Строительство ряда промышленных и других объектов завершилось в Карелии в 2020 году

Полтора десятка объектов промышленного, коммерческого, сельскохозяйственного, социально-культурного назначения было введено в эксплуатацию в Карелии за первые 3 месяца 2020 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2020 года.

За этот период было введено в действие 2 промышленных, 6 коммерческих построек, 1 здание сельскохозяйственного назначения. Какие еще новые объекты открылись в этом году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".