Студенческий медицинский отряд начнет работу в клиниках Карелии

Межрегиональный студенческий медицинский отряд «Мир» начинает работу в больницах Республики Карелия.

С 15 июля по 25 августа пройдет летний трудовой сезон у медицинских отрядов России на территории Карелии. Об этом информирует Карельское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды».

В этом году более 65 человек изъявили желание поработать в Карелии. Конкурсный отбор прошли 42 студента из Республики Карелия, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Оренбурга, Волгограда, Самары, Нижнего Новгорода, Пскова, Воронежа, Перми, Республики Мордовия, Республики Татарстан.

Представители студенческих медицинских отрядов будут трудиться в «Республиканском онкологическом диспансере», «Республиканском перинатальном центре», «Пряжинской Центральной районной больнице», «Республиканской психиатрической больнице» на должностях младшего и среднего медицинского персонала.

Межрегиональный студенческий медицинский отряд «МИР» — трудовой проект, участие в котором третий год принимают студенты медицинских высших и средних учебных заведений, являющиеся членами МООО «Российские Студенческие Отряды».