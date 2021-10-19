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Студенистого псевдоежовика впервые обнаружили в национальном парке Карелии

Новости. Общество
18:20, 19 Октября 2021
фото: Псевдоежовик студенистый (Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karst) © Национальный парк «Водлозерский»

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Научная экспедиция выявила в нацпарке «Водлозерский» новые виды грибов.

На территории Водлозерского филиала Парка была проведена очередная комплексная экспедиция. В течение двух дней были обследованы участки леса в местах выхода карбонатной морены на Малом Куганаволоке. Первичные данные позволяют говорить о нескольких новых для парка видах, сообщили в пресс-службе национального парка.

Так, экспедиция обнаружила гриб хлороцибория сине-зеленоватая. Гриб произрастает на старых разрушающихся лишенных коры стволах деревьев. В более южных районах хлороцибория любит селиться на стволах дубов, в парке скопления грибов были обнаружены на упавших стволах березы и осины.   Плодовые тела гриба очень мелкие, образуются летом и осенью. Гораздо чаще можно увидеть не сам гриб, а следы его деятельности: покрытая мицелием (грибницей) древесина приобретает сине-зеленый оттенок. Такая древесина используется как поделочный материал и высоко ценится краснодеревщиками.


Хлороцибория сине-зеленоватая (Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurthi, Korf &amp; L.R.Batra).© Национальный парк «Водлозерский»

Впервые в парке встречен псевдогиднум желатинозный (псевдоежовик студенистый), называемый также ледяным грибом – обнаружена группа из 7 плодовых тел разного возраста. Отмечены также и краснокнижные виды, в том числе – две новых точки произрастания вороночника рожковидного, занесенного в Красную Книгу Архангельской области.

Интересна и находка строфарии сине-зеленой – условно-съедобного гриба, произрастающего в Евразии и США на богатых гумусом почвах, иногда – на гниющей древесине.


Строфария сине-зеленая (Stropharia aeruginosa) © Национальный парк «Водлозерский»

Предварительные данные исследователей позволяют говорить о 10 новых видов грибов, которые ранее не встречались на территории Водлозерского национального парка.

Ранее сообщалось, в Карелии медведь красиво пробежал по лесу в честь Дня работников заповедников и нацпарков.

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