Студент два года пил четыре банки энергетика в день и перенес остановку сердца

Студент университета перенес остановку сердца после того, как в течение двух лет пил четыре банки энергетических напитков в день.

Сообщение об этом появилось в медицинском журнале BMJ Case Reports, передает Лента.ру.

21-летний британец, имя которого не уточняется, два года ежедневно пил по четыре полулитровых банки энергетика, в каждой из которых содержалось по 160 миллиграммов кофеина. В последние четыре месяца он начал задыхаться, значительно похудел и в результате оказался в больнице.

Студент провел на больничной койке 58 дней, часть из которых — в отделении реанимации. Медицинские тесты показали, что у пациента отказали обе почки. Врачи рассматривали возможность пересадки молодому человеку донорских органов.

Отказ почек привел к другим проблемам со здоровьем, вплоть до остановки сердца. Наиболее вероятной причиной медики назвали «вызванную энергетическим напитком кардиотоксичность».

До употребления энергетиков у студента не было проблем со здоровьем.

Пациент рассказал, что он несколько раз пытался бросить пить энергетик, но каждый раз испытывал болезненные ощущения при попытке отказаться от вредной привычки. Из-за пагубного пристрастия к энергетическим напиткам студент страдал от мигрени, тремора и учащенного сердцебиения, что оказывало негативное влияние на способность сконцентрироваться на ежедневных задачах и учебе.