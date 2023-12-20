Студентов Петрозаводского медколледжа учат по ускоренной программе

Контрольные цифры приема вновь будут увеличены для Петрозаводского базового медицинского колледжа.

Все чаще жители Карелии могут встретить в различных учреждениях здравоохранения республики совсем юных фельдшеров и медсестер. Как правило, это выпускники или студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа, обучение в котором в последние годы пользуется большой популярностью среди абитуриентов. Среди школьников, поступающих в колледж после 9 класса, конкурс составляет 4 человека на место. Среди выпускников 11 классов конкурс чуть меньше — 2 человека на место. При этом набор на обучение в медколледже ежегодно увеличивается. Если в 2019 году контрольные цифры приема, утвержденные Министерством образования и спорта Карелии по заявке Министерства здравоохранения республики, ограничивались 200 человек, то в следующем году эта цифра будет равна 500.

По новым стандартам сроки обучения в медколледже сократились. Если раньше специальность «Сестринское дело» на базе 11 классов осваивали в течение 2 лет 10 месяцев, то на данный момент — в течение 1 года 10 месяцев. И если после 9 класса обучались 3 года 10 месяцев, то в настоящее время — 2 года 10 месяцев.

«К сокращению сроков обучения можно относиться по-разному. С одной стороны, это ускоренные сроки выхода специалиста в практическое здравоохранение. С другой стороны, сокращаются программы, какие-то дисциплины интегрируются. Но сейчас в приоритете практикоориентированная подготовка студентов. Первые шаги в практическом здравоохранении всегда сложные. И без наставников, опытных специалистов медорганизаций, ребятам просто не обойтись. При должной организации наставнической работы, при хорошем приеме наших студентов даже на производственную практику, они быстрее вольются в профессию, их навыки раньше станут профессиональными. В нашем колледже работают по совместительству специалисты медицинских организаций, и это позволяет им активно привлекать наших студентов в свои учреждения», — отметила директор Петрозаводского базового медицинского колледжа Елена Аксентьева.

Подробнее о наборе целевиков и современной базе медколледжа, читайте здесь.