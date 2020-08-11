Студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства показали свое мастерство на практике

Производственная практика – очень важный вид учебной деятельности для каждого студента.

Ведь именно здесь, на производстве, есть возможность получить практические навыки в сфере своей деятельности и оценить качество освоенных профессиональных компетенций.

Казалось бы, совсем недавно Мария Каплич (Матюшева) и Илья Ковалев, школьники из Пудожа, стали первокурсниками Петрозаводского техникума городского хозяйства. Но три года пролетли быстро. Дипломные проекты ребята защитили на "отлично".



Мария и Илья, обучавшиеся по специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции", с первых дней стали не только успешными студентами, но и настоящими помощниками. Они неоднократно представляли техникум на большом профориентационном мероприятии-выставке "Старт в профессию", проводили для посетителей интересные мастер-классы, делились секретами мастерства со школьниками, активно участвовали и в творческой жизни техникума: студенческие балы, фестивали, конкурсы.



"Золотые руки" у ваших ребят", – отметил Илья Ильин, специалист одной из управляющих компаний Петрозаводска, где ребята проходили производственную практику во время летних каникул.





В 2020 году прием на обучение по специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции" осуществляется на базе основного общего образования (9 классов). Документы можно направить до 25 августа через операторов почтовой связи общего пользования, посредством электронной почты техникума ptghabit@mail.ru, с использованием онлайн-формы заявления на сайте техникума.



Для зачисления в техникум необходимо в срок до 27 августа предоставить уведомление о намерении обучаться в техникуме.



Петрозаводский техникум городского хозяйства располагает квалифицированными педагогическими кадрами, оборудованными аудиториями, мастерскими, лабораториями, доступом к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям.



В непосредственной близости от учебных корпусов имеются благоустроенные общежития.



Студентам-юношам предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.



Подробнее об условиях приема на обучение здесь.

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