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Новости

Календарь
Сегодня, 27 Августа 2018
Фестиваль "Гиперборея" признан лучшим брендом Карелии в 2018 году
Подведены итоги VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма, сообщили в администрации Петрозаводска.
27.08.2018, 17:20
Во вторник в Карелии будет теплая погода
О погоде на 28 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
27.08.2018, 17:00
В Петрозаводске убили 37-летнего мужчину
В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины, сообщили в Следкоме Карелии.
27.08.2018, 16:54
В МВД начали платить россиянам за помощь полиции
Сегодня вступил в силу приказ МВД России о выплате вознаграждений гражданам, оказавшим помощь в раскрытии преступления и задержании причастных к его совершению лиц.
27.08.2018, 16:33
В Минфине объяснили, на какие нужды идут налоги жителей Карелии
Министерство финансов Карелии выступило с разъяснениями, на какие цели идут платежи физических лиц по транспортному налогу и налогу на имущество.
27.08.2018, 16:10
Полиция запретила покидать город юному петрозаводчанину, разобравшему чужое авто 1
В Петрозаводске 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 16:01
Пожар в Успенской церкви шокировал представителей власти Карелии 1
Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова рассказала о том, что пожар в Успенской церкви стал шоком для представителей власти.
27.08.2018, 15:32
"Будем обращаться в Москву, жаловаться на коррупцию и волокиту" 4
В Карелии потерпевшие по делу о мошенничестве в сфере туристических услуг собираются пожаловаться на олонецкую полицию президенту России.
27.08.2018, 15:32
В Соломенном на пять часов отключат электричество
АО "Прионежская сетевая компания" проводит работы на сетях электроснабжения в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.
27.08.2018, 14:57
Мэрия пожалуется в надзорные органы на организатора фестиваля водных фонариков 3
Администрация Петрозаводска готовит обращения в надзорные органы по факту проведения в пойме Лососинки фестиваля водных фонариков.
27.08.2018, 14:44
В ГИБДД Петрозаводска сообщили, где и когда будут эвакуировать автомобили 1
В связи с началом учебного года в ГИБДД Петрозаводска напомнили водителям о правилах парковки.
27.08.2018, 14:43
Директор компании в Карелии похитил у государства около миллиона рублей 1
В Карелии директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с налогами, сообщает республиканская прокуратура.
27.08.2018, 14:41
Древлянка-8 распахнет свои двери в День знаний
День открытых дверей состоится в одном из самых чистых микрорайонов города.
27.08.2018, 14:41
В Петрозаводске стартуют соревнования персонала ГЭС ТГК-1
С 27 по 31 августа в Петрозаводске будут проходить соревнования профессионального мастерства среди специалистов гидроэлектростанций ПАО "ТГК-1".
27.08.2018, 14:34
Свалку в Пряже обследуют на наличие опасных отходов 1
В Карелии специалисты обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.
27.08.2018, 14:18
Мэрия ищет тех, кто посадил в Петрозаводске ложноплатановый клен 3
Уникальное растение обнаружили экологи в одном из дворов Петрозаводска, сообщили в администрации города.
27.08.2018, 14:12
Тело рыбака нашли в Карелии
На Онежском озере пропали двое рыбаков, тело одного уже нашли.
27.08.2018, 14:02
Жительница Карелии, продававшая дачу через Интернет, лишилась 150 тысяч рублей
В Беломорском районе мошенники оставили местную жительницу, желавшую продать дачу, без крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 13:52
В Карелии 120 объектов культурного наследия не имеют собственников 1
Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова назвала "удручающим" состояние ряда деревянных объектов в республике.
27.08.2018, 13:36
В Костомукше мать с сыном обокрали продавца в магазине
Семья приехала в Костомукшу за покупками и стала фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 12:53
Организаторам фестиваля водных фонариков в Петрозаводске грозит штраф 2
В Петрозаводске полиция составила административный протокол на организатора фестиваля водных фонариков.
27.08.2018, 12:49
Житель Карелии попытался продать товар людям, которых обокрал 2
В Беломорском районе местный житель обчистил пункт приема ягод, а попался на том, что предложил хозяевам выкупить у него крупную партию даров леса, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 12:37
Бомбоубежища Петрозаводска планируется передать бизнесу 8
Администрация столицы Карелии планирует передать в пользование предпринимателям помещения пяти бомбоубежищ.
27.08.2018, 12:14
Парфенчиков вошел в состав попечителей Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
27.08.2018, 12:12
Переподготовка специалистов дистанционно
Все специалисты рано или поздно нуждаются в том, чтобы повышать свою квалификацию.
27.08.2018, 11:42
Санация Бинбанка и его дальнейшее существование
Процедура санации Бинбанка была произведена не так давно.
27.08.2018, 11:40
Карельских мотоциклистов приглашают поучаствовать в мотопробеге "Рубежи Петрозаводска" 1
Заезд стартует в воскресенье утром в столице республики и завершится на Кургане славы.
27.08.2018, 11:35
Два человека получили травмы во время ДТП при двойном обгоне в Карелии
В Лоухском районе произошло ДТП во время двойного обгона, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
27.08.2018, 11:07
В Карелии выросло число предпринимателей, работающих на патентной системе
Количество предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения в Карелии в первом полугодии 2018 года выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
27.08.2018, 11:04
ФОТО и ВИДЕО: Выходные в Петрозаводске – фестиваль красок и огненное шоу
В центре карельской столицы в эти выходные прошли фестивали красок и фонариков, а также огненное шоу.
27.08.2018, 11:03
Что владельцы гаражей думают о возможной ликвидации гаражных кооперативов в Карелии 2
Управление Федеральной налоговой службы по Карелии ранее предупредило о возможном прекращении деятельности около 30 гаражно-строительных кооперативов в том случае, если они не предоставят сведения о регистрации.
27.08.2018, 10:49
"Петропит" потребовал с Залецкой и Кравчук почти 200 млн рублей 14
Городской суд Петрозаводска принял иски МУП "Петропит" к Ольге Залецкой и Анастасии Кравчук на 100 млн и 97,5 млн рублей соответственно.
27.08.2018, 10:42
Проект строительства финской АЭС с участием "Росатома" задерживается 2
Проект строительства атомной станции Fennovoima в финском Пюхяйоки, для которой оборудование планируют произвести в Петрозаводске, задерживается.
27.08.2018, 10:25
Жительница Карелии собрала коллекцию из ста заварных чайников
Газета Пряжинского района "Наша жизнь" написала про жительницу поселка Матросы, которая более 20 лет собирает чайники.
27.08.2018, 10:11
Хозяин кошки Муси оштрафован при пересечении госграницы Карелия-Финляндия 1
Наш соотечественник, в настоящее время проживающий в Финляндии, оштрафован за то, что перевозил с собой кошку Мусю с нарушениями правил, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
27.08.2018, 09:52
В Карелии очередь на жилье сократилась за 5 лет на 1% 7
Доля семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих право на помощь государства, сократилась на 1% за 5 лет.
27.08.2018, 09:47
Экс-начальник управления соцзащиты мэрии Петрозаводска Малышева возглавила центр "Истоки" 2
Елена Малышева уволилась с должности начальника Управления социальной защиты мэрии Петрозаводска.
27.08.2018, 09:28
В Карелии статистики отмечают рост инвестиций в нескольких отраслях экономики 2
На развитие экономики и социальной сферы республики за полгода было использовано 14,1 млрд рублей инвестиций, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
27.08.2018, 09:25
Родственники расстрелянных в Сандармохе просят отменить раскопки в урочище, которое нашел Дмитриев 2
Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы репрессий, потребовали отменить поиски останков красноармейцев.
27.08.2018, 09:14
ВИДЕО: Грузовик помял легковушку на перекрестке в Петрозаводске 5
В районе пересечения пр.А.Невского и ул. "Правды" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
27.08.2018, 09:09
Электронные договоры ОСАГО будут заключаться по новым правилам
Банк России утвердил изменения в процесс заключения электронного договора ОСАГО.
27.08.2018, 09:07
Два человека пострадали в ДТП на трассе "Сортавала"
В Питкярантском районе перевернулся автомобиль, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
27.08.2018, 08:59
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 27 августа.
27.08.2018, 07:55
В Петрозаводск в сентябре съедутся российские и зарубежные театры на фестиваль для молодых
С 15 по 22 сентября в столице Карелии состоится Второй театральный фестиваль "Лифт. Карелия. Молодой театр", где покажут 22 спектакля.
27.08.2018, 07:25
ФОТО и ВИДЕО: Что произошло с Лососинкой после несанкционированного фестиваля водных фонариков? 7
Жители Петрозаводска запечатали последствия фестиваля водных фонариков, который состоялся в пойме реки Лососинка в минувшие выходные несмотря на запрет властей.
27.08.2018, 07:15
Погода в Петрозаводске сегодня, 27 августа
27.08.2018, 07:05
Карелия занимает последнее место в рейтинге развития командных игровых видов спорта в России 6
Карелия находится в числе аутсайдеров очередного рейтинга, представленного Фондом "Петербургская политика" и газетой "Спорт-Экспресс".
27.08.2018, 06:40
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Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

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Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 2
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
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Чтиво

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"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
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"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
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Медиа

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