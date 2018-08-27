Новости
Сегодня, 27 Августа 2018
Подведены итоги VI Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма, сообщили в администрации Петрозаводска.
27.08.2018, 17:20
О погоде на 28 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
27.08.2018, 17:00
В Петрозаводске расследуется уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины, сообщили в Следкоме Карелии.
27.08.2018, 16:54
Сегодня вступил в силу приказ МВД России о выплате вознаграждений гражданам, оказавшим помощь в раскрытии преступления и задержании причастных к его совершению лиц.
27.08.2018, 16:33
Министерство финансов Карелии выступило с разъяснениями, на какие цели идут платежи физических лиц по транспортному налогу и налогу на имущество.
27.08.2018, 16:10
В Петрозаводске 17-летний подросток стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 16:01
Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова рассказала о том, что пожар в Успенской церкви стал шоком для представителей власти.
27.08.2018, 15:32
В Карелии потерпевшие по делу о мошенничестве в сфере туристических услуг собираются пожаловаться на олонецкую полицию президенту России.
27.08.2018, 15:32
АО "Прионежская сетевая компания" проводит работы на сетях электроснабжения в Соломенном, сообщили в администрации Петрозаводска.
27.08.2018, 14:57
Администрация Петрозаводска готовит обращения в надзорные органы по факту проведения в пойме Лососинки фестиваля водных фонариков.
27.08.2018, 14:44
В связи с началом учебного года в ГИБДД Петрозаводска напомнили водителям о правилах парковки.
27.08.2018, 14:43
В Карелии директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с налогами, сообщает республиканская прокуратура.
27.08.2018, 14:41
День открытых дверей состоится в одном из самых чистых микрорайонов города.
27.08.2018, 14:41
С 27 по 31 августа в Петрозаводске будут проходить соревнования профессионального мастерства среди специалистов гидроэлектростанций ПАО "ТГК-1".
27.08.2018, 14:34
В Карелии специалисты обследуют свалку на наличие опасных отходов, в том числе медицинских.
27.08.2018, 14:18
Уникальное растение обнаружили экологи в одном из дворов Петрозаводска, сообщили в администрации города.
27.08.2018, 14:12
На Онежском озере пропали двое рыбаков, тело одного уже нашли.
27.08.2018, 14:02
В Беломорском районе мошенники оставили местную жительницу, желавшую продать дачу, без крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 13:52
Председатель управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова назвала "удручающим" состояние ряда деревянных объектов в республике.
27.08.2018, 13:36
Семья приехала в Костомукшу за покупками и стала фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 12:53
В Петрозаводске полиция составила административный протокол на организатора фестиваля водных фонариков.
27.08.2018, 12:49
В Беломорском районе местный житель обчистил пункт приема ягод, а попался на том, что предложил хозяевам выкупить у него крупную партию даров леса, сообщили в МВД Карелии.
27.08.2018, 12:37
Администрация столицы Карелии планирует передать в пользование предпринимателям помещения пяти бомбоубежищ.
27.08.2018, 12:14
Президент России Владимир Путин внес изменения в состав попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.
27.08.2018, 12:12
Все специалисты рано или поздно нуждаются в том, чтобы повышать свою квалификацию.
27.08.2018, 11:42
Процедура санации Бинбанка была произведена не так давно.
27.08.2018, 11:40
Заезд стартует в воскресенье утром в столице республики и завершится на Кургане славы.
27.08.2018, 11:35
В Лоухском районе произошло ДТП во время двойного обгона, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
27.08.2018, 11:07
Количество предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения в Карелии в первом полугодии 2018 года выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
27.08.2018, 11:04
В центре карельской столицы в эти выходные прошли фестивали красок и фонариков, а также огненное шоу.
27.08.2018, 11:03
Управление Федеральной налоговой службы по Карелии ранее предупредило о возможном прекращении деятельности около 30 гаражно-строительных кооперативов в том случае, если они не предоставят сведения о регистрации.
27.08.2018, 10:49
Городской суд Петрозаводска принял иски МУП "Петропит" к Ольге Залецкой и Анастасии Кравчук на 100 млн и 97,5 млн рублей соответственно.
27.08.2018, 10:42
Проект строительства атомной станции Fennovoima в финском Пюхяйоки, для которой оборудование планируют произвести в Петрозаводске, задерживается.
27.08.2018, 10:25
Газета Пряжинского района "Наша жизнь" написала про жительницу поселка Матросы, которая более 20 лет собирает чайники.
27.08.2018, 10:11
Наш соотечественник, в настоящее время проживающий в Финляндии, оштрафован за то, что перевозил с собой кошку Мусю с нарушениями правил, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
27.08.2018, 09:52
Доля семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и имеющих право на помощь государства, сократилась на 1% за 5 лет.
27.08.2018, 09:47
Елена Малышева уволилась с должности начальника Управления социальной защиты мэрии Петрозаводска.
27.08.2018, 09:28
На развитие экономики и социальной сферы республики за полгода было использовано 14,1 млрд рублей инвестиций, что на 12,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
27.08.2018, 09:25
Родственники расстрелянных в Сандармохе просят отменить раскопки в урочище, которое нашел Дмитриев 2
Родственники людей, расстрелянных в урочище Сандармох в годы репрессий, потребовали отменить поиски останков красноармейцев.
27.08.2018, 09:14
В районе пересечения пр.А.Невского и ул. "Правды" произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
27.08.2018, 09:09
Банк России утвердил изменения в процесс заключения электронного договора ОСАГО.
27.08.2018, 09:07
В Питкярантском районе перевернулся автомобиль, пострадали два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.
27.08.2018, 08:59
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 27 августа.
27.08.2018, 07:55
С 15 по 22 сентября в столице Карелии состоится Второй театральный фестиваль "Лифт. Карелия. Молодой театр", где покажут 22 спектакля.
27.08.2018, 07:25
Жители Петрозаводска запечатали последствия фестиваля водных фонариков, который состоялся в пойме реки Лососинка в минувшие выходные несмотря на запрет властей.
27.08.2018, 07:15
27.08.2018, 07:05
Карелия находится в числе аутсайдеров очередного рейтинга, представленного Фондом "Петербургская политика" и газетой "Спорт-Экспресс".
27.08.2018, 06:40
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21.08.2018, 11:22
23.08.2018, 07:25
Аналитика
Сегодня 14:54
Обществоведение
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
22.08.2018 10:00
Чтиво
21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
08.08.2018 10:55
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Медиа
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