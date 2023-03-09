Суд обязал власти района Карелии выплатить 30 тысяч рублей бабушке, пострадавшей от нападения собаки

Кемский городской суд взыскал с администрации района компенсацию морального вреда за укус собаки.

Прокурор района обратился в суд в интересах пожилой жительницы Кеми с иском о взыскании в её пользу компенсации морального вреда в размере 50 тысяч, обосновывая требования тем, что на пенсионерку в темное время суток, в безлюдном месте напала бездомная собака и укусила за ногу. Полученные травмы зафиксировали медики.

При нападении собаки пожилая кемлянка испугалась, испытала стресс, физические и нравственные страдания.

Согласно закону ответственность за последствия нападения бездомных собак несет администрация района.

С учетом характера причиненных потерпевшей физических и нравственных страданий, степени вины причинителя, с учетом принципов разумности и справедливости, индивидуальных особенностей потерпевшей, суд взыскал с администрации Кемского района компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.