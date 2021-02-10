Суд обязал жителя Карелии вернуть в казну 50 тысяч рублей за лечение избитого им товарища

В Пудожском районе местного жителя обязали вернуть фонду обязательного медстрахования Карелии 53,4 тыс. рублей, потраченные на лечение избитого им мужчины, сообщается на сайте местного суда.

В Пудожском районе местный житель был признан виновным в том, что избил товарища, чем нанес ему тяжкий вред здоровью.

Избитый лечился в больнице, и стоимость оказанной помощи была оценена в 53,4 тыс. рублей.

Прокурор Пудожского района обратился в суд с иском о взыскании с местного жителя в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии 53470 рублей, потраченные на лечение пострадавшего от побоев мужчины.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Пудожанин исковые требования признал.

Таким образом, суд взыскал с него в доход Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 53470 рублей 00 копеек.