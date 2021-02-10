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Суд обязал жителя Карелии вернуть в казну 50 тысяч рублей за лечение избитого им товарища

Новости. Общество
08:20, 11 Февраля 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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В Пудожском районе местного жителя обязали вернуть фонду обязательного медстрахования Карелии 53,4 тыс. рублей, потраченные на лечение избитого им мужчины, сообщается на сайте местного суда.

В Пудожском районе местный житель был признан виновным в том, что избил товарища, чем нанес ему тяжкий вред здоровью.

Избитый лечился в больнице, и стоимость оказанной помощи была оценена в 53,4 тыс. рублей.

Прокурор Пудожского района обратился в суд с иском о взыскании с местного жителя в доход Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии 53470 рублей, потраченные на лечение пострадавшего от побоев мужчины.

 

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Пудожанин исковые требования признал.

Таким образом, суд взыскал с него в доход Российской Федерации в лице Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия 53470 рублей 00 копеек.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-02-11 08:52:22
Ага. Признает или не признает. Платить или не платить. Вот в чем вопрос. Совсем либерастня распустилась в поклонении Западу.
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