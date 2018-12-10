Суд отменил решение о возврате денег экс-замминистра Карелии

Тринадцатый апелляционный суд в Санкт-Петербурге отменил решение Арбитражного суда Карелии, который постановил вернуть крупную сумму, изъятую во время обыска у бывшего заместителя министра труда и занятости Карелии Гивия Карапетова, осужденного за взятки.

В период расследования уголовного дела у него было изъято 230 тыс. рублей, 2,3 тыс. евро и 1,7 тыс. долларов. Служба судебных приставов по исполнительному листу взыскала эти деньги в счет уплаты штрафа, который бал назначен Карапетову по приговору суда вместе с наказанием в виде отбывания в колонии.

В 2017 году Карапетов подал в Арбитражный суд заявление о признании себя банкротом. Финансовый управляющий, который ведет дело о банкротстве экс-чиновника, направил в суд иск о признании недействительным взыскание штрафа. Управляющий ссылается на закон о банкротстве, который не позволяет отчуждать имущество лиц и организаций, признанных банкротами. Эта норма закона нацелена на то, чтобы не допустить ситуации, когда один из кредиторов оказывается в более выигрышном положении, чем другие. По мнению финансового управляющего, в случае с Карапетовым в более выгодном положении оказалось государство.

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