Суд поддержал мэрию Петрозаводска, намеренную оштрафовать подрядчика

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Арбитражный суд Карелии поддержал позицию городской администрации в споре с компанией, к которой у властей возникли претензии из-за качества ремонта дорог.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ходе проверок было выявлено множество серьезных нарушений строительных норм и правил, а также ГОСТов, допущенных рабочими "Автодорстроя", и начислила компании крупные штрафы.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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