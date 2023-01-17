Суд решит, кто ответит за загрязнение реки Кемь после аварии на Белопорожской ГЭС

Арбитражный суд Карелии рассматривает иск Росприроднадзора к заказчику, генподрядчику и проектировщику двух долгостроев – малых Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кемском районе.

Сегодня, 23 января, в Арбитражном суде Карелии начинается рассмотрение иска Балтийско-Арктического межрегионального Управления Росприроднадзора. Ответчики - заказчик строительства ГЭС – ООО «Норд Гидро-Белый Порог», выполнявший общестроительные работы АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация» («КСМ») и проектировщик – ООО «Научно-технический центр возобновляемых источников энергии» из Санкт-Петербурга.

Управление Росприроднадзора просит взыскать с них «солидарно 4 282 046 руб. 29 коп. – возмещение вреда, причиненного реке Кемь в результате аварии на Белопорожской ГЭС».

В качестве третьих лиц на стороне истца, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, судом привлекаются прокуратура Кемского района, ГУ МЧС по Карелии и Северо-Западное управление Ростехнадзора.

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