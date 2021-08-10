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Суд в Карелии оштрафовал мужчину на 97 тысяч рублей больше, чем он украл

Новости. Общество
08:20, 11 Августа 2021
фото: © ЦОС ФСБ РФ-ТАСС, архив

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В Пряжинском районе мужчина нашел телефон и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в районном суде.

Так, 3 августа Пряжинский районный суд назначил наказание местному жителю кража, совершенную с банковского счета.

В мае мужчина возле бара нашел телефон. Используя мобильное приложение, установленное на телефоне, перевел на свой банковский счет деньги в общей сумме 3160 рублей. Далее он продолжил пользоваться телефонов как своим.

В дальнейшем его вызвали сотрудники полиции, которым он признался в содеянном и добровольно выдал телефон.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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