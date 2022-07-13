Суд вернется к делу музыканта Юрия Шевчука, заподозренного в дискредитации вооруженных сил РФ

Петербургский суд снова зарегистрировал дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.

Об этом сообщает ТАСС ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Административный протокол из Уфы, где музыкант выступил со скандальной речью в середине мая, ранее был возвращен составителям.

«Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), в отношении Юрия Шевчука», — говорится в сообщении.

Протокол на Шевчука был составлен полицейскими в Уфе после концерта группы ДДТ, который прошел в столице Башкирии 18 мая.

Как поясняли журналистам в управлении МВД по республике, административное преследование связано с провокационными высказываниями Шевчука на концерте. Продюсер Радмир Усаев сообщал ТАСС, что лидер ДДТ общался с представителями силовых структур около часа, однако, по словам адвоката музыканта Александра Передрука, от дачи объяснений при составлении протокола тот отказался.

Дело было передано в Санкт-Петербург Советским судом Уфы по ходатайству самого Шевчука, однако Дзержинский суд вернул его составителям. Как указал судья, в нарушение требований ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе не было описано событие правонарушения, а именно отсутствовало указание на то, в чем конкретно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан