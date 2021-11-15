Виновного в одном из лесных пожаров в Карелии установили сотрудники МЧС

Пряжинский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в одном из крупных лесных пожаров, произошедших в Карелии минувшим летом.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов республики.

Суд установил, что пожар произошел 10 июля на площади 1 га на территории Сяпсинского участкового лесничества. Окружающей среде был причинен ущерб на сумму более 250 тысяч рублей.

Работники лесничества передали материалы по факту пожара в отдел надзорной деятельности МЧС. Сотрудники МЧС провели расследование, установили предполагаемого виновника и передали материалы в правоохранительные органы.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем). Обвиняемый тоже признал свою вину.

По приговору суда он должен выплатить 250 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба и отбыть наказание в виде 300 часов обязательных работ.