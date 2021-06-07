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Суд вынес решение по иску о нецелевом расходовании денег на госпредприятии в Карелии

Новости. Общество
14:18, 08 Июня 2021
фото: pixabay

Арбитражный суд Карелии принял решение по иску Минсельхоза Карелии к государственному совхозу «Ведлозерский» — министерство усмотрело неэффективное и нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию.

Одна из претензий к совхозу была связана с расходами на приобретение сельскохозяйственной техники. «Ведлозерский» перечислил поставщику — ООО «Белтехмаш» — предоплату на сумму более 4 млн рублей, но технику так и не получил. Совхоз обратился в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела. Тем не менее, Минсельхоз расценил эту ситуацию как нецелевое использование субсидии и потребовал от своего подведомственного предприятия вернуть деньги.

Суд не согласился с позицией министерства — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Жорж
2021-06-08 14:46:15
Где приставы там бардак и неимоверные траты бюджета .
Гость
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