Суд вынес решение по иску о нецелевом расходовании денег на госпредприятии в Карелии

Арбитражный суд Карелии принял решение по иску Минсельхоза Карелии к государственному совхозу «Ведлозерский» — министерство усмотрело неэффективное и нецелевое использование субсидий, выделенных предприятию.

Одна из претензий к совхозу была связана с расходами на приобретение сельскохозяйственной техники. «Ведлозерский» перечислил поставщику — ООО «Белтехмаш» — предоплату на сумму более 4 млн рублей, но технику так и не получил. Совхоз обратился в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовного дела. Тем не менее, Минсельхоз расценил эту ситуацию как нецелевое использование субсидии и потребовал от своего подведомственного предприятия вернуть деньги.

Суд не согласился с позицией министерства — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».