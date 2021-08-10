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Суд высчитал с жителя Карелии 5 тысяч рублей в пользу женщины, которую он три раза ударил кулаком по лицу

Новости. Криминал
07:30, 11 Августа 2021
фото: Столица на Онего

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В Беломорске суд наказал мужчину, который избил женщину, сообщается на сайте судебной инстанции.

Беломорский районный суд признал местного жителя виновным в нанесение побоев женщине.

Судом установлено, что местный житель умышленно, на почве личных неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомой не менее трех ударов кулаком по лицу и телу.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, отнесенного к категории небольшой тяжести, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, данные о личности и состоянии здоровья, трудоспособность, его семейное и имущественное положение, а также то, что подсудимый совершил преступление при рецидиве, суд назначил ему наказание в виде трех месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 5% в доход государства.

С виновного в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, взыскано 5 тысяч рублей.

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