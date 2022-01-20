Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу певца Игоря Талькова

Валерий Шляфман скрывается от органов следствия и находится в международном розыске, сообщает ТАСС.

Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Валерия Шляфмана, который обвиняется в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

"Мера Шляфману избрана на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ, либо с момента задержания на территории РФ", - говорится в сообщении.

Ранее 57-летний Шляфман (в 1991 году был директором Талькова) заочно привлекался к уголовной ответственности по ст. 106 УК РСФСР ("Убийство, совершенное по неосторожности"), однако 14 октября 2021 года преступление было переквалифицировано по ст. 15, п. "д" ст. 102, п. "д" ст. 102 УК РСФСР ("Убийство и покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни").

По версии следствия, во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года у Талькова и Шляфмана случился конфликт с Игорем Малаховым, представлявшим интересы певицы Азизы, из-за очередности выступлений артистов. Шляфман вырвал из рук Малахова револьвер системы Нагана, после чего, осознавая опасность применения оружия для жизни других людей, совершил выстрел в Малахова, намереваясь его убить, но ранил в руку и грудь Талькова. Певец умер на месте происшествия.

Следователь на заседании сообщил, что Шляфман находится в международном розыске и безвыездно проживает в Израиле, где скрылся от следствия еще в 1992 году. Властям Израиля был направлен запрос о правовой помощи. Отмечается, что на первоначальном этапе расследования Шляфман активно препятствовал расследованию уголовного дела, пытаясь изобличить в убийстве Игоря Малахова (позже был осужден за незаконное хранение оружия, скончался в 2016 году): давал свидетельские показания против него, склонял других свидетелей к даче аналогичных показаний, спрятал револьвер, из которого был убит Тальков. Кроме того, следователь заявил, что вина Шляфмана подтверждается заключениями экспертиз и следственными экспериментами.