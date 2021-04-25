Суд запретил приватизацию имущества госпредприятия по камнеобработке в Карелии

Арбитражный суд Карелии запретил продажу основного здания государственного предприятия «Торговый Дом «Карельский гранит», приватизацию которого планировали власти республики.

Это следует из решения суда по заявления налоговой службы, которая добивается банкротства предприятия. ФНС просило принять обеспечительные меры в отношении имущества компании, которое может быть реализовано в рамках дела о банкротстве для погашения долгов перед налоговой службой и кредиторами.

ФНС подала заявление в суд после того, министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион главный корпус ООО «Торговый дом «Карельский гранит» в Кондопоге. Согласно документации о проведении торгов, начальная цена продажи здания площадью почти 2 тыс. кв. метров составляет 27,3 млн. рублей. Подробнее о решении суда, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».