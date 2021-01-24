Судебные приставы дадут жителям Карелии два часа, чтобы пожаловаться на коллекторов

Судебные приставы республики примут жалобы граждан на деятельность юридических лиц, осуществляющих возврат долгов, сообщили в УФССП по Карелии.

Сотрудники УФССП по Карелии 28 января с 10.00 до 12.00 проведут "горячую линию" по вопросам защиты прав и законных интересов относительно действий коллекторских организаций. На вопросы граждан ответят специалисты контролирующие деятельность юридических лиц, осуществляющих возврат долгов.

Граждане смогут сообщить о противоправных действиях коллекторов и получить разъяснения законов, касающихся коллекторской деятельности и микрофинансовых организаций.

Жители республики могут направить обращения в письменном виде в УФССП России по Республике Карелия по адресу: г.Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, каб. 406. Или обратиться по номеру телефона 8 (8142) 766-194.