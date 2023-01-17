Сумма имущества должников, проданного в Карелии в прошлом году, уменьшилась вдвое по сравнению с 2021 годом

В УФССП Карелии привели статистику деятельности управления за 2022 год.

В Управлении судебных приставов по республике Карелия привели статистику деятельности управления в минувшем году. Согласно данным министерства, за 2022 год в республике было возбуждено 417 тысяч исполнительных производств на общую сумму 11,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году в 2021 году подобных производств было 385 тысяч. А общая сумма составила 11,8 млрд рублей.

Всего с должников было взыскано 4,2 млрд рублей — на 500 млн больше, чем в 2021 году.

При этом 2029 исполнительных производства были связаны с арестом. Характерно, что сумма реализованного имущества должников составила 35 млн рублей — в 2 раза меньше, чем в 2021 году.

Как объяснили в УФССП Карелии, подобная разница не связана с какой-то тенденцией и зависит от вида арестованного имущества, поэтому предугадать стоимость имущества невозможно.