Сумма начисленных «личных» налогов граждан составила в Карелии свыше миллиарда рублей

В какой срок жители Карелии должны оплатить свои «личные» налоги — за квартиры, дома, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки?

Вопросы уплаты имущественных налогов в 2022 году разъяснила руководитель Управления ФНС по РК Инна Кравченко.



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Когда нужно уплатить имущественные налоги за 2021 год?

Сводное налоговое уведомление (СНУ)за 2021 год необходимо исполнить всем владельцам налогооблагаемого имущества, получившим эти налоговые уведомления, не позднее 1 декабря 2022 года.

Сколько уведомлений об уплате имущественных налогов получили в этом году граждане?

В этом году обязанность по уплате имущественных налогов возникает более чем у 360 тысяч жителей республики. СНУ уже, в основном, направлены гражданам. Почти половина — в электронном виде через «Личные кабинеты налогоплательщиков».

Сколько «личных» налогов заплатят жители Карелии в бюджет в этом году?

Общий объем начислений в уведомлениях в адрес владельцев налогооблагаемого имущества за 2021 год в Республике Карелия составил свыше миллиарда рублей, из которых более 820 млн — приходится на транспортный налог, свыше 90 млн — земельный и более 274 млн — это налог на имущество.

Все уплаченные налоги останутся на территории Карелии?

Все эти средства не покидают регион. Транспортный налог направляется в республиканский бюджет, налоги на имущество физических лиц и землю — в бюджеты муниципальных образований.

Как можно получить уведомление и что делать, если оно не получено?

Часть жителей получают СНУ по почте. Не направляются бумажные уведомления в трех случаях: если Вы — пользователи «Личного кабинета» (тогда вы получаете СНУ в сервисе); если сумма вашего налога не превышает 100 рублей; если владелец имущества льготник и освобожден от уплаты налога.

При направлении СНУ по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты отправки данного письма.



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Что делать, если плательщик не успел или не смог получить уведомление на бумаге? Обратиться за получением дубликата бумажного уведомления в налоговый орган или офис Многофункционального центра (МФЦ), ближайшие к вам. Сделать запрос в МФЦ может как сам плательщик, так и его уполномоченный представитель. Во втором случае при направлении запроса необходимо приложить доверенность. Получить налоговое уведомление можно будет через 7 дней в офисе МФЦ по месту подачи заявления.

Кстати, в МФЦ можно получить реквизиты доступа к сервису «Личный кабинет» (например, вы хотите его открыть на сайте ФНС или забыли свой пароль от уже открытого «Личного кабинета») и оплатить налог, если установлен терминал.

Налогоплательщик не согласен с тем, что он увидел в налоговом уведомлении. Что он должен предпринять?

Если информация оказалась по каким-либо причинам неактуальной (заметим, что СНУ, которые требуют перерасчета, немного, а информацию для налогообложения имущества мы получаем из регистрирующих органов), то налогоплательщик направляет обращение в налоговые органы в любой удобной ему форме. Одной из самых эффективных форм взаимодействия остается электронная. На сайте ведомства работает сервис «Обратиться в ФНС России». Кроме того, пользователи «Личного кабинета» могут направить обращение через этот сервис. Налоговые органы уточняют поступившую от плательщика информацию в рамках межведомственного запроса от регистрирующих органов и, в случае ее подтверждения, производят перерасчет налога и информирует об этом налогоплательщика.

Какие изменения при уплате имущественных налогов можно отметить в этом году?

Впервые родители/опекуны ребенка инвалида при оплате «личных» налогов могут воспользоваться льготой в размере 50% на легковые машины до 100 л. с.

Кроме того, владельцы зарегистрированных электромобилей в течение трех лет с даты их регистрации не уплачивают транспортный налог. Из таких транспортных средств на территории Карелии в 2021 году зарегистрирован пока только один электрокар.



фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

Надо ли исполнять налоговое уведомление по оплате имущественных налогов мобилизованному лицу?

Направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять не требуется.

Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает. Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения налогооблагаемым имуществом будет направлено мобилизованному после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы.

Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы. Уведомлять налоговые органы о поучении статуса мобилизованного не требуется. Перерасчеты будут произведены автоматически. Подробнее обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованным гражданам можно узнать на промостранице сайта ФНС, которая дополняется по мере принятия новых нормативных актов.

Какие меры предусмотрены в случае неуплаты и допущении задолженности?

В числе последствий в случае неисполнения обязанности по уплате налогов — начисление пени за каждый календарный день просрочки уплаты налога; судебное разбирательство и необходимость уплаты госпошлины; удержание долга из заработной платы, пенсии и иных периодических платежей; блокировка расчетных счетов; запрет на регистрационные действия; влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты рассмотрения заявки на предоставление заемных средств (кредитов); арест имущества.



фото: © ФНС РФ

Какими способами я могу оплатить имущественные налоги?

Одним из наиболее комфортных способов уплаты остается «Личный кабинет» налогоплательщика. Напомню, что для входа в сервис можно, как и раньше, воспользоваться учетной записью портала Госуслуг. Также удобно отправить платежи через сервис на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», где предложены различные варианты оплаты как за себя, так и за третьих лиц.

Можно оплатить налоги в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Кроме того, оплатить налоги можно в платежных терминалах, банках, почтовых отделениях — по Q-коду, УИНу и банковским реквизитам), в отделениях почты России, или в режиме онлайн — через Единый налоговый платеж.

Как выбор способа оплаты определяет скорость зачисления платежа?

Способ уплаты не влияет на срок исполнения обязанности по уплате налога. Платежи проходят своевременно, а датой уплаты налога считается именно та дата, в которую произведен платеж, даже, если это 1 декабря — последний день срока уплаты имущественных налогов. Но, конечно, в случае электронного способа взаимодействия платеж осуществляется практически в онлайне. Пользователи «Личного кабинета» отмечают, что соответствующий платеж оперативно засчитывается в бюджетную систему.

Всю информацию о начислении и об уплате имущественных налогов физлиц, в том числе, относительно ставок, льгот регионального законодательства, можно уточнить на промостранице сайта ФНС «Налоговое уведомление — 2022».