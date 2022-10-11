890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в сентябре?
11.10.2022 12:15
Покой нам только снится
Сегодня 13:33
«Жалкое, я не побоюсь этого слова, выступление»: экс-министр Карелии сказал последнее слово
30.10.2022 18:11

Сумма начисленных «личных» налогов граждан составила в Карелии свыше миллиарда рублей

Новости. Общество
17:02, 31 Октября 2022
фото: © ГТРК Карелия

Новости партнеров

В какой срок жители Карелии должны оплатить свои «личные» налоги — за квартиры, дома, дачи и гаражи, личные автомобили и земельные участки?

Вопросы уплаты имущественных налогов в 2022 году разъяснила руководитель Управления ФНС по РК Инна Кравченко.


фото: © ФНС Карелии

Когда нужно уплатить имущественные налоги за 2021 год?

Сводное налоговое уведомление (СНУ)за 2021 год необходимо исполнить всем владельцам налогооблагаемого имущества, получившим эти налоговые уведомления, не позднее 1 декабря 2022 года.

Сколько уведомлений об уплате имущественных налогов получили в этом году граждане?

В этом году обязанность по уплате имущественных налогов возникает более чем у 360 тысяч жителей республики. СНУ уже, в основном, направлены гражданам. Почти половина — в электронном виде через «Личные кабинеты налогоплательщиков».

Сколько «личных» налогов заплатят жители Карелии в бюджет в этом году?

Общий объем начислений в уведомлениях в адрес владельцев налогооблагаемого имущества за 2021 год в Республике Карелия составил свыше миллиарда рублей, из которых более 820 млн — приходится на транспортный налог, свыше 90 млн — земельный и более 274 млн — это налог на имущество.

Все уплаченные налоги останутся на территории Карелии?

Все эти средства не покидают регион. Транспортный налог направляется в республиканский бюджет, налоги на имущество физических лиц и землю — в бюджеты муниципальных образований. 

Как можно получить уведомление и что делать, если оно не получено? 

Часть жителей получают СНУ по почте. Не направляются бумажные уведомления в трех случаях: если Вы — пользователи «Личного кабинета» (тогда вы получаете СНУ в сервисе); если сумма вашего налога не превышает 100 рублей; если владелец имущества льготник и освобожден от уплаты налога. 

При направлении СНУ по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты отправки данного письма.


фото: © / shutterstock

Что делать, если плательщик не успел или не смог получить уведомление на бумаге? Обратиться за получением дубликата бумажного уведомления в налоговый орган или офис Многофункционального центра (МФЦ), ближайшие к вам. Сделать запрос в МФЦ может как сам плательщик, так и его уполномоченный представитель.  Во втором случае при направлении запроса необходимо приложить доверенность. Получить налоговое уведомление можно будет через 7 дней в офисе МФЦ по месту подачи заявления.

Кстати, в МФЦ можно получить реквизиты доступа к сервису «Личный кабинет» (например, вы хотите его открыть на сайте ФНС или забыли свой пароль от уже открытого «Личного кабинета») и оплатить налог, если установлен терминал.   

Налогоплательщик не согласен с тем, что он увидел в налоговом уведомлении. Что он должен предпринять?

Если информация оказалась по каким-либо причинам неактуальной (заметим, что СНУ, которые требуют перерасчета, немного, а информацию для налогообложения имущества мы получаем из регистрирующих органов), то налогоплательщик направляет обращение в налоговые органы в любой удобной ему форме. Одной из самых эффективных форм взаимодействия остается электронная. На сайте ведомства работает сервис «Обратиться в ФНС России». Кроме того, пользователи «Личного кабинета» могут направить обращение через этот сервис. Налоговые органы уточняют поступившую от плательщика информацию в рамках межведомственного запроса от регистрирующих органов и, в случае ее подтверждения, производят перерасчет налога и информирует об этом налогоплательщика.

Какие изменения при уплате имущественных налогов можно отметить в этом году?

Впервые родители/опекуны ребенка инвалида при оплате «личных» налогов могут воспользоваться льготой в размере 50% на легковые машины до 100 л. с.

Кроме того, владельцы зарегистрированных электромобилей в течение трех лет с даты их регистрации не уплачивают транспортный налог. Из таких транспортных средств на территории Карелии в 2021 году зарегистрирован пока только один электрокар. 


фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

Надо ли исполнять налоговое уведомление по оплате имущественных налогов мобилизованному лицу?     

Направленное в 2022 году мобилизованному лицу налоговое уведомление, не оплаченное до 1 декабря 2022 года включительно, исполнять не требуется.

Задолженность по указанным в нем транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество физических лиц не возникает. Новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения налогооблагаемым имуществом будет направлено мобилизованному после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной службы.

Оплачивать указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы. Уведомлять налоговые органы о поучении статуса мобилизованного не требуется. Перерасчеты будут произведены автоматически. Подробнее обо всех мерах налоговой поддержки мобилизованным гражданам можно узнать на промостранице сайта ФНС, которая дополняется по мере принятия новых нормативных актов.

Какие меры предусмотрены в случае неуплаты и допущении задолженности?

В числе последствий в случае неисполнения обязанности по уплате налогов — начисление пени за каждый календарный день просрочки уплаты налога;  судебное разбирательство и необходимость уплаты госпошлины;  удержание долга из заработной платы, пенсии и иных периодических платежей;  блокировка расчетных счетов; запрет на регистрационные действия; влияние публичной информации об исполнительном производстве на результаты рассмотрения заявки на предоставление заемных средств (кредитов); арест имущества.


фото: © ФНС РФ

Какими способами я могу оплатить имущественные налоги?

Одним из наиболее комфортных способов уплаты остается «Личный кабинет» налогоплательщика. Напомню, что для входа в сервис можно, как и раньше, воспользоваться учетной записью портала Госуслуг. Также удобно отправить платежи через сервис на сайте ФНС «Уплата налогов и пошлин», где предложены различные варианты оплаты как за себя, так и за третьих лиц. 

Можно оплатить налоги в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Кроме того, оплатить налоги можно в платежных терминалах, банках, почтовых отделениях — по Q-коду, УИНу и банковским реквизитам), в отделениях почты России, или в режиме онлайн — через Единый налоговый платеж.

Как выбор способа оплаты определяет скорость зачисления платежа?

Способ уплаты не влияет на срок исполнения обязанности по уплате налога.  Платежи проходят своевременно, а датой уплаты налога считается именно та дата, в которую произведен платеж, даже, если это 1 декабря — последний день срока уплаты имущественных налогов. Но, конечно, в случае электронного способа взаимодействия платеж осуществляется практически в онлайне. Пользователи «Личного кабинета» отмечают, что соответствующий платеж оперативно засчитывается в бюджетную систему. 

Всю информацию о начислении и об уплате имущественных налогов физлиц, в том числе, относительно ставок, льгот регионального законодательства, можно уточнить на промостранице сайта ФНС «Налоговое уведомление — 2022». 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.10.2022, 00:10
Ученые назвали самый опасный для мозга алкогольный напиток
24.10.2022, 15:37
Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр
27.10.2022, 16:10
В Карелии изменилась стоимость проезда в городском автобусе
29.10.2022, 11:08
«Задолбало уже»: жительница Петрозаводска возмущена ситуацией с городским транспортом
28.10.2022, 16:41
Соцсети: В Петрозаводске девушка рассказала, как ее преследовал странный мужчина из троллейбуса
25.10.2022, 13:28
Появились фотографии солнечного затмения в Карелии (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 08:30
Тема недели
Деньги не пахнут?
Экс-глава карельского Управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным по уголовному делу о гибели 14 детей на Сямозере, просит выплатить ему 12 миллионов рублей за моральный вред.
Нужна помощь — мы идем к вам!
30.10.2022 12:03
«ПКС-Водоканал» заменит коммуникации в Октябрьском районе Петрозаводска
28.10.2022 16:47
Вне зоны доступа: новые условия госконтрактов монополизируют рынок вывоза мусора
28.10.2022 15:15
Глаз да глаз нужен: как в Петрозаводске заканчивается сезон благоустройства
27.10.2022 14:55
Заходи по-дружески
26.10.2022 08:52
Миллиард на борьбу с мусором
25.10.2022 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:33
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Покой нам только снится
Руководитель частного пансионата «Северянка» Наталья Ефимова рассказала, как она успевает быть мамой троих детей, бизнес-леди, хозяйкой дома с приусадебным участком и просто красавицей.
Удар по желудку
24.10.2022 13:22
«Дом культуры»: уютное арт-пространство для всей семьи
14.10.2022 16:00
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.