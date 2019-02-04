Светлана Светличная с отвращением рассказала о Прохоре Шаляпине

Недавно в одном из интервью Светлана Светличная откровенно рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным.

При упоминании имени Прохора Шаляпина многим первым делом приходят на ум слова – альфонс, неравный брак, а лишь потом певец, пишет "Узнай все".

Все дело в том, что 35-летний артист прославился не столько своим творчеством, сколько любовными похождениями и связями с возрастными женщинами.

Приехав из Волгограда в столицу, юный Андрей Захаренков (настоящее имя Прохора Шаляпина) обрел верную подругу и финансовую поддержку в лице Аллы Пеняевой – экс-помощницы Лужкова, поэтессы и члена союза журналистов. Женщина, которая годилась в мамы своему протеже, помогла симпатичному провинциалу поступить в музыкальное училище и пробиться в шоу-бизнес, она "безвозмездно" подарила ему квартиру, автомобиль и свозила за границу, после чего окрепший юнец пустился в свободное плавание, действуя проверенными методами.

В 2008 году СМИ написали об отношениях Шаляпина с возрастной дамой. К тому времени выпускник "Фабрики звезд" уже начал свою сольную карьеру и крайне нуждался в рекламной поддержке. Поэтому роман с 71-летней актрисой Светланой Светличной был ему только на руку. Фото молодого красавца с престарелой звездой, которые появились в прессе, подогревали интерес к артисту, но не к его творчеству и вскоре их "союз" распался. Правда, тогда никто так и не понял был у них роман или нет.

А недавно в одном из интервью Светлана Светличная откровенно и с некоторым отвращением рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным. По словам актрисы, ей до сих пор стыдно за ту ложь, которую с легкой руки Прохора публика и журналисты приняли за чистую монету.

Тогда во время какого-то мероприятия она со своим стилистом проживала в отеле Метрополь и Шаляпин, узнав известную актрису, буквально привязался к ней. Он следовал за Светличной по пятам и пел дифирамба, а ей, как любой женщине нравилось такое внимание со стороны молодого человека.

"Он говорил приятные слова и я была довольна, что обо мне так говорит молодой человек, – признается Светличная, – он очень много знает, того чего не надо делать и надо делать женщине. Давайте не будем больше об этом говорить, слишком много чести", – неожиданно решила прекратить обсуждать неприятную тему актриса. Было видно, что ей ужасно не хочется вспоминать времена .

Кстати, сейчас Прохор Шаляпин встречается с бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вскоре после скандала с разводом Джигарханяна певец перебрался в ее трехкомнатные апартаменты в центре Москвы, и молодые уже планируют совместного ребенка, правда, не спешат со свадьбой.