Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Трое подростков провалились под лед на озере Контокки в Карелии 1
01.12.2020 11:45
Врач озвучил гипотезу, почему при коронавирусе пропадает обоняние 1
01.12.2020 19:10
Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах
01.12.2020 20:40
Мужчины приезжают за душевным равновесием в два города Карелии 2
01.12.2020 12:05
Дороги, электричество и водопровод для участков под ИЖС в Карелии построят за 500 млн рублей 4
01.12.2020 12:48
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09

Светофоров в Петрозаводске станет больше, а некоторые изменят режим работы

Новости. Общество
07:15, 02 Декабря 2020
фото: "САМПО ТВ 360º"
Загрузка...

Сегодня начнут работать новые светофоры в двух районах Петрозаводска.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Регулируемым станет пешеходный переход (на фото) на пересечении улицы Древлянка с Березовой аллеей напротив магазина "Магнит".

Кроме того, заработает светофор на перекрестке улицы Пушкинская и проспекта Карла Маркса рядом с гостиницей "Маски".

Изменится режим работы светофоров, расположенных на одном из самых сложных перекрестков города - пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжная. Изменятся интервалы между включением сигналов.

То же самое относится к светофорам на перекрестке дорог по улице Правды и улице Варламова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-12-02 09:08:34
Шах и мат кредитокастрюльным
АК
2020-12-02 10:45:03
Врунов, так "кредитокастрюльным" это только в плюс: на Древлянке у Магнита в час пик не проехать было, пешики шли единой колонной, а теперь согласно сигналу светофора.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Аналитика

01.12.2020 15:09
Капитал
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
Строительство мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги оценили в 1,5 миллиарда рублей.
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 1
30.11.2020 10:29
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Вся аналитика

Чтиво

30.11.2020 12:37
Личное мнение
Включите "режим сбережения энергии"
Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей и посоветовала, как жить в новой реальности.
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
"Должен быть закон – никаких совмещенных уроков" 3
23.11.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»