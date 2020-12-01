Светофоров в Петрозаводске станет больше, а некоторые изменят режим работы

Сегодня начнут работать новые светофоры в двух районах Петрозаводска.

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Регулируемым станет пешеходный переход (на фото) на пересечении улицы Древлянка с Березовой аллеей напротив магазина "Магнит".

Кроме того, заработает светофор на перекрестке улицы Пушкинская и проспекта Карла Маркса рядом с гостиницей "Маски".

Изменится режим работы светофоров, расположенных на одном из самых сложных перекрестков города - пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжная. Изменятся интервалы между включением сигналов.

То же самое относится к светофорам на перекрестке дорог по улице Правды и улице Варламова.