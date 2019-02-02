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Новости. Общество
19:40, 02 Февраля 2019
фото: uznayvse.ru

Светская львица Алёна Кравец пытается выжить на 25 тысяч в день

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Если бы не бурная семейная жизнь, светская львица Алена Кравец так бы и осталась обычной женой миллионера.

Однако бесконечные выяснения отношений, драки, разводы и попытки супругов поделить единственную дочь, сделали Алену и Руслана Кравец популярным в определенных кругах и желанными гостями на различных ток шоу. Супруги побывали в студии программы Дмитрия Шепелева "На самом деле", где Алена заявила о своем желании развестись. После очередной ссоры Руслан, чтобы Алена не натворила глупостей, запретил охране в свое отсутствие пускать жену домой, не дает ей видеться с дочерью и заблокировал все ее счета, пишет "Узнайвсе".

Несмотря на то, что в распоряжении Алены Кравец есть московская квартира, уже шесть дней подряд светская львица ночует в съемной однокомнатной хрущевке своего нового знакомого, с которым около шести месяцев назад познакомилась в соцсетях. Михаилу Чумбаеву, именно так зовут друга Кравец, 28 лет. Он менеджер среднего звена, зарабатывающий около 100 тыс. рублей в месяц.

По словам Алены, из-за того, что супруг ограничил ее в деньгах, ей приходится экономить. Но теперь она поняла, что "можно легко выжить и на 25 тысяч рублей в день". Сейчас светская львица самостоятельно ходит по магазинам, где без помощников покупает еду и одевается в торговых центрах.

А ведь еще недавно жена олигарха, жившая в шикарном особняке на Рублевском шоссе и имевшая целый штат прислуги, хвасталась что может потратить миллион за один день на подарки единственной дочери, салоны красоты и покупки в бутиках.

Пока Алена нацелена на развод с супругом. Впрочем, Руслан тоже не исключает подобного исхода событий, он говорит, что если будет доказана измена жены, он расторгнет брак, и тогда Алена, согласно брачному договору, останется на бобах. Чем закончится эта история, покажет время. Скорее всего, девушка, привыкшая к роскоши, вернется к мужу. 

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