Свежая краска с телебашни в Петрозаводске разлетается на сотни метров и пачкает все, что внизу

Покрасочные работы, которые ведутся на телебашне в Петрозаводске, могут привести к тому, что краска попадет на машины и другие предметы в радиусе до полукилометра.

Об этом сообщили в администрации города и посоветовали жителям следовать рекомендациям Радиотелевизионного передающего центра Республики Карелия (РТПЦ), который заказал покраску телебашни.

«РТПЦ Карелии рекомендует жителям города не размещать имущество в радиусе 200 метров от телебашни (и 500 метров при ветреной погоде), поскольку при покрасочных работах на высоте есть вероятность попадания частиц краски на прилегающую территорию… Рекомендуем учесть данную информацию при нахождении вблизи телебашни, внимательно выбирать места размещения имущества и парковки автотранспорта, по возможности использовать защитные покрытия», — говорится в сообщении.

Администрация опубликовала карту, на которой указан возможный «радиус поражения».