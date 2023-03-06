Священник объяснил, можно ли православным отмечать 8 марта

По словам протоиерея Андрея Ефанова, в церковном календаре 8 марта - день обретения мощей святой Матроны Московской и память еще нескольких святых.

В журнале «Фома» приводятся слова священника, который рассказал, отмечают ли в православной церкви 8 марта.



«Давайте разберемся, - предлагает протоиерей Андрей Ефанов. - Международный женский день — чисто светский праздник, он никак не присутствует в церковном календаре. В церковном календаре 8 марта — день обретения мощей святой Матроны Московской и память еще нескольких святых. Вопрос праздновать или нет связан с тем, какой смысл вы вкладываете в это».



По его словам, если речь идет о том, чтобы порадовать своих родных и близких, подарить цветы, лишний раз помочь по дому или по работе и так далее, то священник препятствий не видит.



«Но ведь для этого не нужен какой-то особенный день: можно дарить цветы и небольшие подарки, помогать и поддерживать совершенно без повода. И даже не то что можно, а нужно! - считает священнослужитель. - Поэтому, если вы знаете, что вашим знакомым будет приятно внимание именно в этот день, можно его и проявить. А вот как-то особенно акцентировать свое внимание не 8 марта не стоит».

В Церкви есть свои праздники, в которые можно вспомнить добродетели, присущие женщинам, и поздравить мам, бабушек, жен и дочерей, отметил протоиерей Андрей Ефанов. Это день святых Жен-мироносиц, отмечаемый на третьей неделе после Пасхи. Это и день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, который отмечается 30 сентября.