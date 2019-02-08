Священник Петунов уже четыре раза помещался в ШИЗО

Постоянно нарушающий правила отбывания наказания в колонии-поселении ИК №9 Петрозаводска священник Иван Петунов, совершивший смертельное ДТП, уже четыре раза помещался в ШИЗО.

Как стало известно, руководство колонии обратилось в городской суд с просьбой ужесточить режим содержания Петунову.

Петунов постоянно игнорирует режим его отбывания, за что его признали злостным нарушителем.

Как рассказали в колонии, "раздражительный, невыдержанный и конфликтный по своему характеру Петунов жаргонными словами оскорбляет других осужденных, отказывается выполнять законные требования администрации". И, что особенно поражает, написал заявление на имя руководства колонии, в котором сообщает о своем отказе… отбывать наказание. То есть исполнять приговор суда и, тем самым, смиренно нести свой крест.

За эти и другие нарушения Петунов четыре раза на 15 суток помещался в одиночную камеру штрафного изолятора (ШИЗО). И там писал новые заявления, что он отказывается выходить из ШИЗО. Таким поведением Петунов вынудил руководство колонии обратиться в суд с просьбой ужесточить режим его содержания.

Как хотят ужесточить режим содержания Петунову, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".