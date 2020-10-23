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Свободных коек для больных коронавирусом в медучреждениях Карелии становится все меньше

Новости. Общество
09:50, 24 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось всего 22,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве Карелии. 

Число свободных коек сокращается - накануне этот показатель равнялся 23,5%. Нормой считается 20%.

По данным на 24 октября в стационарах находятся 332 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 314 - в состоянии средней тяжести, 12 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщалось ранее, за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 112 жителей Карелии.

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Комментарии

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кир
2020-10-24 10:33:03
Совсем пофиг.
протестанутый
2020-10-24 10:13:34
Пофиг. Вечнонедовольные типа занозы пусть лежат на полу в коридоре
Гость
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