Свободных коек для больных коронавирусом в медучреждениях Карелии становится все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 22,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

Число свободных коек сокращается - накануне этот показатель равнялся 23,5%. Нормой считается 20%.

По данным на 24 октября в стационарах находятся 332 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 314 - в состоянии средней тяжести, 12 тяжелобольных и 6 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщалось ранее, за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 112 жителей Карелии.